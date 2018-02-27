Американские ракеты стали неуязвимыми

Американская корпорация Lockheed Martin устранила радиоэлектронную уязвимость новых ракет класса «воздух-земля» JAGM (Joint Air-to-Ground Missile), как передает Арменпресс, об этом сообщили Defense News в Пентагоне.

Корпорация исправила недочеты, перечисленные в докладе управления по оперативным испытаниям и оценке, подведомственному Минобороны США. В документе, в частности, отмечались уязвимость программного обеспечения JAGM, позволяющая перехватить управление ракетой противнику, и проблемы с точностью поражения маневрирующей цели.

Решение о производстве нового оружия Пентагон может принять в мае 2018 года. Оперативное развертывание предполагается в 2019 году.