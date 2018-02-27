Самвел Никоян: оппозиция, принимавшая решения после 1 марта, не хотела раскрытия этого дела

Депутат НС от фракции РПА Самвел Никоян заявил, что оппозиция, принимавшая решения после событий 1 марта 2008 г., не хотела раскрытия этого дела, поскольку тогда надеялась на смену власти. В беседе с парламентскими журналистами С. Никоян, возглавлявший созданную тогда временную депутатскую комиссию, заявил, что они предлагали оппозиции принять участие в ее работе.

«10 лет назад, когда была создана комиссия с конкретными задачами, мы обратились к оппозиции с предложением об участии. Они ответили, что мы в ней составляем большинство. Тогда мы предложили, что все решения будут приниматься консенсусом, т.е. если оппозиция присутствует и не голосует, решение принято быть не может. Часть оппозиционеров желала, чтобы события 1 марта были раскрыты и были люди, желавшие принять участие в ее работе, однако принимающие решение этого не хотели. Почему не хотели? Они тогда еще надеялись, что смогут сменить власть и четко вели эту линию», - передает «Арменпресс» слова депутата.

Он добавил, что часть оппозиции была против еще и потому, чтобы через год, два, пять или десять иметь возможность вновь поднять этот вопрос.

На вопрос, в какую группу входили нынешние руководители фракции «Елк», С. Никоян ответил: «Во вторую».