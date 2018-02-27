Более 3 тыс. человек посетили премьеру российского фильма Алексея Германа - младшего "Довлатов". Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Показ картины прошел на крупнейшей концертной площадке Белграда - в Сава-центре в рамках 46-го Белградского международного кинофестиваля FEST. Специальным гостем премьерного показа стал сербский актер Милан Марич, сыгравший роль Сергея Довлатова.

"Сегодня я счастливый человек, потому что именно вы, именно сербская публика, стали первыми зрителями этого фильма после мировой премьеры в Берлине", - заявил Марич.

Фильм "Довлатов" снят российским режиссером Алексеем Германом - младшим в сотрудничестве с кинематографистами из Сербии и Польши. Он повествует о неделе в ноябре 1971 года из ленинградского периода жизни писателя. Лента получила положительные оценки критиков, несмотря на то, что сам писатель на Западе широкой публике неизвестен. Жюри Берлинале отметило визуальную составляющую фильма и вручила "Серебряного медведя" за выдающиеся достижения Елене Окопной, которая работала над проектом в качестве художника по костюмам и художника-постановщика, российская премьера фильма состоится 1 марта.

"Довлатов" принимает участие в главной конкурсной программе FESTа, где заявлено 16 фильмов, в том числе лента "Рок" Ивана Шахназарова. Всего в этом году в Белградском фестивале примут участие 126 кинолент, из которых 116 будут впервые представлены публике. Десять работ будут представлены в рубрике "классика кино". Непрерывный показ фильмов будет проходить в течение десяти дней на девяти площадках, цена входных билетов составит от 250 до 500 сербских динаров (от $2,5 до $5).

Белградский кинофестиваль является крупнейшим мероприятием такого рода на Балканах и ежегодно проводится с 1971 года. Почти за полувековую историю FEST его совокупная аудитория составила свыше 4 млн человек, посмотревших более 4 тыс. лучших кинокартин со всего мира.