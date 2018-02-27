В Восточной Гуте наступила первая гуманитарная пауза

Так называемая "гуманитарная пауза" объявлена в Восточной Гуте в пригороде сирийского Дамаска.

В населенном пункте Вафидин организован единственный "гуманитарный коридор" для приема мирного населения, связывающий Дамаск с Восточной Гутой. На выходе из гумкоридора присутствуют российская военная полиция и военнослужащие сирийской армии, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В поселении Аль-Дувейр около гумкоридора развернут мобильный медпункт, подготовлены автобусы для транспортировки мирных граждан в места временного пребывания.

Ранее сообщалось, что в пригороде Дамаска Восточная Гута начиная со вторника ежедневно с 09:00 до 14:00 будет вводиться гуманитарная пауза для выхода мирного населения из зоны боевых действий. "На это время сирийские правительственные войска будут приостанавливать нанесение ударов по террористам", - сообщил накануне начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

По его словам, пятичасовая гуманитарная пауза будет действовать в районах населенных пунктов Дума и Арбил. Для пропуска мирных жителей при содействии Сирийского общества Красного Полумесяца подготовлен гуманитарный коридор с выходом в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафели, сказал генерал.