Известная джазовая певица Татевик Ованнисян исполнит песни Комитаса в рамках московского сольного концерта

Известная джазовая певица Татевик Ованнисян 2 июня даст второй за 15 лет большой сольный концерт в Международном доме музыки в Москве.

Как передает «Арменпресс», на странице певицы в Фейсбуке написано, что она вместе со своей нью-йоркской командой представит джазовые стандарты великих композиторов, а также армянские народные песни в обработке Комитаса в аранжировке самой певицы.

Появление Татевик Ованнисян в 1980-х гг. на джазовом небосклоне стало открытием для советских музыкантов и поклонников джаза. После она переехала в США, на родину джаза, где, по ее словам, «быть джазовым музыкантом сродни вызову на дуэль». Тем не менее, Т. Ованнисян вызов приняла и доказала, что стать звездой на родине джаза можно, не будучи там рожденной.