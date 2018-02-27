Парламент Армении отверг проект отказа от рейтинговой избирательной системы

Национальное собрание голосованием отвергло проект закона об отказе от рейтинговой избирательной системы, предложенный фракцией «Царукян».

Как сообщает «Арменпресс», за внесение проекта в повестку пленарного заседания проголосовали 39, против – 56 депутатов.

Перед голосованием выступил руководитель фракции АРФД А. Рустамян.

«Я думаю, что этот проект не пройдет голосование, но мы не можем оставить это на самотек. Мы должны достичь согласия, потому что мы считаем этот порядок выборов демократическим, потому что не может человек получить мандат, набрав меньше голосов. Это нужно изменить», - подчеркнул он.

Депутат фаркции «Елк» А. Зейналян сообщил, что они проголосуют за внесение проекта закона в повестку пленарного заседания, поскольку хотят, чтобы парламент предоставил возможность обсуждения вопроса.

Руководитель фракции РПА В. Багдасарян отметил, что до 2022 г. еще далеко, и они еще не раз обратятся к Избирательному кодексу. «Пусть тогда и поделятся наши коллеги своими опасениями. Сейчас же РПА считает нецелесообразным его обсуждение, и мы проголосуем против», - отметил В. Багдасарян.