В НС началось обсуждение вопроса выбора членов Верховного судебного совета

В Национальном собрании началось обсуждение вопроса выбора пяти членов Верховного судебного совета.

Как сообщает «Арменпресс», фракции РПА и АРФД предложили кандидатуры Гагика Арутюняна, Геворка Даниеляна, Липарита Меликджаняна, Айка Ованнисяна и Сергея Мегряна.

Кандидатуры первых трех предложены на 5-летний срок, а А. Ованнисяна и С. Мегряна – на 3-летний.