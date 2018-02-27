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В НС началось обсуждение вопроса выбора членов Верховного судебного совета


В Национальном собрании началось обсуждение вопроса выбора пяти членов Верховного судебного совета.

Как сообщает «Арменпресс», фракции РПА и АРФД предложили кандидатуры Гагика Арутюняна, Геворка Даниеляна, Липарита Меликджаняна, Айка Ованнисяна и Сергея Мегряна.

Кандидатуры первых трех предложены на 5-летний срок, а А. Ованнисяна и С. Мегряна – на 3-летний.




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