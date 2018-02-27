Япония успешно запустила ракету с новейшим разведывательным спутником

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) во вторник успешно запустило тяжелую ракету-носитель H2A с новейшим правительственным разведывательным спутником Optical 6. Трансляцию запуска в прямом эфире вела JAXA.

По данным компании-разработчика спутника Mitsubishi Electric Corporation, через 20 минут после запуска он был благополучно выведен на орбиту, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По сведениям разработчика, Optical 6 представляет собой третье поколение японских разведывательных спутников. Управлять им, как и получать данные, будет минобороны Японии. Однако какая-либо более подробная информация о спутнике отсутствует, поскольку его работа связана с национальной безопасностью: в частности, предполагается, что он будет заниматься сбором разведданных, связанных с деятельностью КНДР.



