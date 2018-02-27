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Ваан Мартиросян ознакомился с техническими возможностями и новыми решениями компании «ZTE»


Министр транспорта, связи и информационных технологий Ваан Мартиросян, в рамках проходящего в Барселоне всемирного мобильного конгресса «GSMA -мобильный мир», 26 февраля встретился с вице-президентом компании «ZTE» (Zhong Xing Telecommunication Equipment Company Limited) Сюэ Бином.

Как сообщили «Арменпресс» в службе информации министерства, представитель компании рассказал министру о деятельности компании за последний год и представил обновленные технические возможности компании.

На встрече обсуждались вопросы, представляющие обоюдный интерес, в том числе по линии сотрудничества.

Корпорация «ZTE» - третья по величине компания Китая, специализирующаяся в ряде сфер телекоммуникации – производство приборов, электронное управление, системы телекоммуникации. Корпорация имеет свои представительства и научно-исследовательские центры  во многих странах.




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