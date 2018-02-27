Министр культуры Армен Амирян предлагает руководителям областных библиотек сделать чтение книг модным занятием

Министр культуры РА Армен Амирян потребовал у директоров областных библиотек Лори, Котайка и Арагацотна, представивших годовые отчеты о проделанной работе, сделать чтение книг модным занятием, удвоить и утроить количество читателей.

Как сообщили «Арменпресс» в службе информации министерства, министр предложил разные варианты решения этого непростого вопроса.

В частности, директору Котайкской библиотеки А. Хечоян он предложил подумать над созданием передвижной библиотеки, а для обслуживания г. Раздана – подумать над созданием филиала, наладить активное сотрудничество с гостиницами Цахкадзора.

Директору библиотеки Арагацотна Л. Киракосян было предложено наладить работу с местными Домами армянских детей (аналог бывших Дворцов пионеров), работать с домом-музеем П. Прошяна в Аштараке.

Директору библиотеки в Лори было предложено сотрудничать с Ванадзорским драмтеатром, организовать с актерами чтения книг в публичных местах, обсудить с дирекцией Технологического центра возможность создания филиала библиотеки.

А. Амирян уверен, что для повторного приучения населения к чтению нужно использовать все возможности.

«Не бойтесь сотрудничества! Будьте открытыми, дружите с различными организациями. Иначе ничего не выйдет. Мы должны думать в унисон. Принимайте новые идеи, воодушевляйтесь ими и постоянно теребите нас», - сказал он директору библиотеки Лори К. Акопян.

Сама директор отметила, что они предпринимают действия по увеличению числа читателей. С 2017 г. в библиотеке работает центр детского досуга, идет реализация программы сотрудничества с LOFT. Директор обсудила с министром также вопрос создания кафе-библиотеки.

Немного статистики. В 2017 г. областная библиотека Лори имела около 12 000 читателей, Котайка – 5764, Арагацотна – 4402 читателя.