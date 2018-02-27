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НС единогласно включило в повестку пленарного заседания проект заявления «Елк» о событиях 1 марта


Национальное собрание единогласно включило в повестку пленарного заседания проект заявления депутатской группы «Елк» «О событиях 1-2 марта»:

Как сообщает  «Арменпресс», «за» проголосовали все 93 депутата.

Перед голосованием по поводу порядка проведения выступил депутат от РПА Г. Костанян.

«Дорогие коллеги! Хоть и проект этого заявления никоим образом не рассеивает наши сомнения, я предлагаю сделать его предметом обсуждения. Вообще, я считаю пункты этого заявления бессмысленными, но, тем не менее, предлагаю рассмотреть его», - сказал Г. Костанян.

Выступивший по тому же вопросу руководитель фракции РПА В. Багдасарян  также предложил обсудить его, чтобы уже не оставалось темных мест. «Поэтому наша фракция предлагает внести этот вопрос в повестку дня», - сказал он.

Ранее постоянная комиссия НС по правовым вопросам и защите прав человека дала отрицательное заключение по этому заявлению.




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