НС единогласно включило в повестку пленарного заседания проект заявления «Елк» о событиях 1 марта

Национальное собрание единогласно включило в повестку пленарного заседания проект заявления депутатской группы «Елк» «О событиях 1-2 марта»:

Как сообщает « Арменпресс », «за» проголосовали все 93 депутата.

Перед голосованием по поводу порядка проведения выступил депутат от РПА Г. Костанян.

«Дорогие коллеги! Хоть и проект этого заявления никоим образом не рассеивает наши сомнения, я предлагаю сделать его предметом обсуждения. Вообще, я считаю пункты этого заявления бессмысленными, но, тем не менее, предлагаю рассмотреть его», - сказал Г. Костанян.

Выступивший по тому же вопросу руководитель фракции РПА В. Багдасарян также предложил обсудить его, чтобы уже не оставалось темных мест. «Поэтому наша фракция предлагает внести этот вопрос в повестку дня», - сказал он.

Ранее постоянная комиссия НС по правовым вопросам и защите прав человека дала отрицательное заключение по этому заявлению.