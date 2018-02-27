Участие президента Армении на мюнхенской конференции было важно и необходимо: Ян Бремер выделяет основные положения выступления

Ян Бремер, американский политолог, основатель-президент исследовательской организации «Евразия групп» считает, что выступление президента Армении С. Саргсяна на конференции по безопасности в Мюнхене было важным и своевременным. В беседе с «Арменпресс» политолог подчеркнул, что для всех было ясно и очевидно, что президент РА пытается заполнить пропасть между Брюсселем и Москвой.

«Для маленькой, не имеющей выхода к морю страны это действительно большой вызов. Президент Саргсян показал то, что зачастую забывается в Брюсселе и Вашингтоне: что страны Южного Кавказа, Центральной и Южной Европы и Центральной Азии сталкиваются с трудным и часто вынужденным выбором в своих отношениях с великими державами. В этой ситуации они должны найти исключительные пути для сохранения своих отношений с внешним миром», - подчеркнул Я. Бремер.

Коснувшись роли Армении, как моста между ЕАЭС и ЕС, Я. Бремер отметил, что в данный момент он не видит этого сотрудничества. Вместо этого он посчитал важным давление на оба союза, чтобы они разработали четкие правила для смягчения экономических преград.

«Это, по сути, более важный вопрос для небольших стран вроде Армении», - отметил политолог.

На конференции Я. Бремер был модератором обсуждения, в котором участвовали президент РА С. Саргсян, премьер Молдовы П. Филип, европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан и председатель комиссии по международным делам Федерального собрания России К. Косачев.

По словам политолога, мюнхенская конференция является конструктивной площадкой, где можно выражать свое мнение о перспективах различных моделей сотрудничества: «Я думаю, что и Россия, и Европа нуждаются во взаимном сотрудничестве, и на этой площадке было важно выразить это мнение».

Что касается урегулирования карабахской проблемы, Я. Бремер заметил, что международное сообщество действительно должно содействовать реализации основных принципов, положенных в его основу, оставаясь приверженцем миссии Минской группы, которая, по его словам, предполагает реальные миротворческие действия.

«Целью должно быть не предъявление обвинений, а утверждение мира, после чего можно обратиться к истории. Эти основные принципы урегулирования уже показывают путь к решению. Реальное и устойчивое прекращение огня – вот основная цель», - подчеркнул Я. Бремер, добавив, что для этого нужно политическое соглашение между Баку и Ереваном о том, как будут реализованы эти принципы.

Сюзи Мурадян