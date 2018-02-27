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Прокуратура потребовала 30 лет тюрьмы для экс-президента Республики Корея Пак Кын Хе

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Прокуратура Республики Корея во вторник потребовала 30 лет тюрьмы для бывшего президента республики Пак Кын Хе, которую обвиняют в коррупции, взяточничестве, злоупотреблении властью и разглашении государственной тайны. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Yonhap News.

Пак Кын Хе была отправлена в отставку в результате импичмента в начале 2017 года после того, как выяснилось, что она замешана в крупном коррупционном скандале.

По данным агентства, прокуратура также потребовала оштрафовать экс-президента на $110,4 млн. Ожидается, что приговор в отношении Пак Кын Хе будет вынесен в конце марта.

 

 

 




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