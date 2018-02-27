США пообещали новые санкции против России «в ближайшие 30 дней»

США введет новые санкции против России в течение месяца, заявил министр финансов страны Стивен Мнучин. Об этом он рассказал во время выступления в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, передает в Twitter корреспондент Bloomberg Салеха Мохсин (Saleha Mohsin‏).

«Вы можете ожидать, что санкции будут введены в ближайшие 30 дней. Мы применяем все существующие ограничения и вводим новые», — пояснил глава американского Минфина, сообщает Арменпресс.

23 февраля Мнучин заявлял, что его ведомство работает над санкциями. Он также добавил, что министерство совместно с ФБР трудится над ограничениями для 13 российских граждан, которых обвинили в попытке вмешательства в американские выборы.