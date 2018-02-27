В Ереване за неделю родились 376 малышей

В управлении здравоохранения мэрии Еревана сообщили, что за неделю, с 16 по 22 февраля, в городе родились 376 малышей. 193 из них мальчики, 183 – девочки. Об этом «Арменпресс» сообщили в службе информации мэрии.

За тот же период амбулаторно-поликлинические учреждения мэрии посетили 39796 граждан.