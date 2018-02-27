Макрон посетит США в конце апреля

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит 24 апреля Вашингтон с государственным визитом, как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент США и первая леди примут президента Франции и госпожу Макрон в Белом доме 24 апреля. Этот визит будет способствовать развитию американо-французского сотрудничества по экономическим и глобальным вопросам, усилению дружбы между двумя странами", - сказала она журналистам.