Время в Ереване: 11:07:36,   27 Февраль

Макрон посетит США в конце апреля

nope

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит 24 апреля Вашингтон с государственным визитом, как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент США и первая леди примут президента Франции и госпожу Макрон в Белом доме 24 апреля. Этот визит будет способствовать развитию американо-французского сотрудничества по экономическим и глобальным вопросам, усилению дружбы между двумя странами", - сказала она журналистам.

 




facebook

Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
rss
Последние новости

Все новости    

news icon  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
settings Страница конфигурации