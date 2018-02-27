В Национальном собрании стартовала очередная четырехдневка. Ожидается проведение дополнительного заседания

В Национальном собрании стартовала очередная четырехдневка. Как сообщает «Арменпресс», зарегистрировались 92 депутата.

В проект внесения дополнений в распорядок третьей сессии шестого созыва НС включены 16 вопросов, в проект распорядка очередного заседания 27 февраля – 19 вопросов.

На заседании 26 февраля совет НС предложил 27 февраля провести дополнительное заседание с 18.30 до 20.00.