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В Национальном собрании стартовала очередная четырехдневка. Ожидается проведение дополнительного заседания

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В Национальном собрании стартовала очередная четырехдневка. Как сообщает «Арменпресс», зарегистрировались 92 депутата.

В проект внесения дополнений в  распорядок третьей сессии шестого созыва НС включены 16 вопросов, в проект распорядка очередного заседания 27 февраля – 19 вопросов.

На заседании 26 февраля совет НС предложил 27 февраля провести дополнительное заседание с 18.30 до 20.00.




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