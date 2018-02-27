В Пекине объявили желтый уровень тревоги из-за смога

Власти Пекина во вторник впервые за довольно продолжительное время объявили желтый уровень тревоги в связи с резким ухудшением качества воздуха в китайской столице, следует из сообщения муниципального бюро Пекина по защите окружающей среды, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным властей, высокий уровень загрязнения был зарегистрирован еще вечером в понедельник, это, в частности, связано с повышением температуры воздуха.

В связи с ухудшением экологической обстановки власти распорядились отменить все мероприятия на открытом воздухе для воспитанников детских садов и школьников, людям пожилого возраста.