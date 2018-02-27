РФ заблокировала антииранскую резолюцию СБ ООН по Йемену

Россия в понедельник заблокировала принятие несогласованного проекта резолюции Совета Безопасности ООН о продлении режима санкций в отношении Йемена, в котором выдвигались обвинения в адрес Ирана в незаконных поставках оружия мятежникам-хуситам. Сразу после этого на голосование вынесли российский вариант документа, который приняли единогласно, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Оба варианта резолюции предусматривали продление до 26 февраля 2019 года оружейного эмбарго и других санкций, включающих замораживание активов и запрет на поездки лиц, причастных к дестабилизации Йемена, а полномочий отслеживающей выполнение этих рестрикций группы экспертов - до 28 марта 2019 года. При этом британский текст содержал обвинения в адрес Ирана - западные страны подозревают его в незаконных поставках оружия йеменским мятежникам. Кроме того, в нем выражалось "намерение принять дальнейшие меры в ответ на эти нарушения".