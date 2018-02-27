На автодорогах Сисиана, Гориса и Мегри идет снег
Министерство транспорта, связи и информационных технологий РА сообщает, что по состоянию на 09.30 27 февраля на автодорогах Сисиана, Гориса и Мегри идет снег.
Дорожники очищают трассу, обрабатывают солью и песком.
Как сообщили «Арменпресс» в информационной службе министерства, все дороги республиканского и межгосударственного значения проходимы.
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