Министерство транспорта, связи и информационных технологий РА сообщает, что по состоянию на 09.30 27 февраля на автодорогах Сисиана, Гориса и Мегри идет снег.

Дорожники очищают трассу, обрабатывают солью и песком.

Как сообщили «Арменпресс» в информационной службе министерства, все дороги республиканского и межгосударственного значения проходимы.