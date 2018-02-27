Число жертв землетрясения в Папуа-Новой Гвинее превысило 30

В результате землетрясения магнитудой 7,5 в Папуа-Новой Гвинее погибли более 30 человек, как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Post Courierсо ссылкой на власти.

Землетрясение произошло в ночь на понедельник по местному времени, в течение понедельника зафиксировано несколько афтершоков, самый мощный - магнитудой 6,3.По данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки были зафиксированы в 89 километрах к юго-западу от города Поргера. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров.

Пострадали более 300 человек, многие строения повреждены и разрушены. На дороги и реки сошли оползни. Стихийное бедствие привело к перебоям в авиасообщении.

В пострадавшие от последствий землетрясения районы направлены команды спасателей и военные.