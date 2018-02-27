Европейские индексы выросли - 26-02-18

МОСКВА, 27 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 26 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.35% и составил 12527.04 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.51% и составил 5344.26 пункта, британский FTSE вырос на 0.62% и составил 7289.58 пункта, российский MICEX вырос на 0.70% и составил 2353.16 пункта, а RTSI вырос на 1.91% и составил 1323.81 пункта.