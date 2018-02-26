Фонд «Рауль Валленберг» выразил глубокое разочарование в связи с отклонением Кнессета Израиля проекта о признании Геноцида армян

Международный фонд «Рауль Валленберг» выразил глубокое разочарование в связи с отклонением Кнессета Израиля в этом месяце проекта о признании Геноцида армян.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на The Jerusalem Post, фонд направил письмо спикеру Кнессета Юлию Эдельштейну.

Известно, что Эдельштейн еще в 2015 году призвал правительство изменить свою позицию в вопросе признания Геноцида армян.

«К сожалению, такое голосование постоянно повторяется в течение последних лет как постоянный ритуал. При всем уважении, мы не можем этого понять, не говоря о уже об оправдании этой позиции. Израиль - дом для еврейского народа, который страдал от неописуемых мучений во время Холокоста.

Армянский народ считает, что все народы мира, еврейское государство, должны иметь интеллектуальную честность и духовную щедрость, чтобы признать страшную трагедию армянского народа. Конечно, израильское правительство и Кнессет снова пропустили эту возможность. Не существует политической реальности, которая может быть справедливой причиной этого. Г-н Эдельштейн, мы знаем вашу личную поддержку в вопросе признания Геноцида армян. Мы считаем, что весь мир будет приветствовать Кнессет за смелую этническую позицию, независимо от краткосрочных политических соображений. Мы сожалеем, что этого еще не произошло», - говорится в письме, подписанном президентом фонда Эдуардо Эрнекяном и основателем Барухом Тонембаумом.

Кнессет Израиля в предварительном голосовании в среду отклонил законопроект, подготовленный председателем израильской оппозиционной партии «Еш Атид» Яиром Лапидом о признании Израилем Геноцида армян. Против законопроекта проголосовал 41 депутат парламента, а 28 депутата проголосовали за законопроект.

«Нет причин, чтобы Кнессет, который представляет собой нацию, которая пережила Холокост, не должен признавать Геноцид армян и иметь для него день памяти», - сказал Лапид.

Заместитель министра иностранных дел Ципи Хотовели сказал, что парламентскую делегацию отправили в Ереван для участия в праздновании 100-летия Геноцида армян, но не будет занимать официальной позиции по этому вопросу «в свете его сложности и дипломатических последствий, а также потому, что вопрос имеет четкую политическую ассоциацию».

Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн призвал правительство в 2015 году изменить свою позицию, а в 2016 году Комитет Кнессета по образованию признал Геноцид армян.