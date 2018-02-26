В Словакии застрелили журналиста-расследователя и его девушку

В Словакии убили 27-летнего журналиста-расследователя издания Aktualíty Яна Куцяка и его девушку. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на иностранные СМИ, отмечается, что Куцяк был ранен в грудь, его девушка скончалась от выстрела в голову.

По данным издания, журналист специализировался на расследованиях в области мошенничества с налогами. В частности, он раскрыл факты мошенничества в левоцентристской партии "Направление" ("Smer"), заседающей в словацком правительстве.

Уточняется, что семья редактора позвонила в полицию после того, как от молодой пары не поступало никаких сведений в течение недели.

Полиция расследует дело как двойное убийство, связанное с журналисткой деятельностью Куцяка.

"Последним текстом, который написал журналист, было расследование о противоречивом бизнесе бывшего кандидата на пост мэра Братиславы Мариана Кочнера, в частности, о его вложениях в роскошные апартаменты комплекса Five Star Residence. После вопроса журналиста о финансовых махинациях Кочнер стал ему угрожать", - сказано в сообщении.