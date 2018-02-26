В Алеппо после освобождения города вернулись более 200 тысяч жителей

Более двухсот тысяч жителей Алеппо вернулись в восточную часть города с момента освобождения его от террористов. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом рассказал губернатор города Хусейн Дияб.

Сирийская армия при поддержке ВКС РФ и союзных сил освободила город Алеппо 21 декабря 2016 года.

"В восточную часть города вернулись около 201 тысячи 308 граждан после того, как сирийское правительство вернуло контроль над ним", — заявил Дияб.

По его словам, семьи смогли туда вернуться после того, как были проведены работы по вывозу развалин домов. "Было вывезено 2,2 миллиона кубических метров обломков из этих районов… 4470 уничтоженных, сожженых и оставленных машин были вывезены с улиц города на спецплощадку", — рассказал Дияб.

По предоставленной губернатором информации, в городе работают 290 электроподстанций из более двух тысяч имеющихся – остальные частично или полностью разрушены. "Отремонтировано 7% поврежденных электросетей – это районы Салах-ад-Дин и часть района Сейф ад-Дауля", — заявил Дияб.

Губернатор сообщил, что восстановлена и вновь заасфальтирована дорога из Алеппо в аэропорт города. В данный момент ремонтируются семь мостов на трассе Алеппо-Ракка, еще десять будут отремонтированы в ближайшее время.

По словам губернатора, власти сейчас оценивают состояние поврежденных домов в Алеппо и окрестностях города. Всего повреждено было более полутора тысяч домов, уже отремонтировано 550.