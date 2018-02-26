Республика Арцах высоко ценит принятое парламентом Нидерландов решение о Геноциде армян. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в официальном заявлении МД НКР.

«Мы высоко ценим принятое парламентом Нидерландов решение, которым законодательный орган страны подтверждает свою позицию по признанию Геноцида армян 1915 года.

Данный шаг является еще одним голосом в поддержку усилий международного сообщества по борьбе с безнаказанностью и предотвращению подобных преступлений в будущем», - говорится в заявлении.

Парламент Нидерландов абсолютным большинством голосов принял две резолюции о Геноциде армян. Автором резолюций является депутат Джоэл Фордевинд из коалиционной правящей партии «Христианский союз».

Согласно одной из двух резолюций, еще раз подтверждается признание Нидерландами в 2004 году Геноцида армян, а согласно второй резолюции, министр иностранных дел Нидерландов должен посещать 24 апреля Армению и воздавать дань уважения памяти жертв Геноцида армян в мемориальном комплексе Цицернакаберд каждые пять лет.