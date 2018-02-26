Ведро, перчатки и цветы для свекрови. Что жители Армении забывали в такси зимой?

Этой зимой пользователи Яндекс.Такси в Армении чаще всего теряли телефоны, пальто и перчатки. Как сообщает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные службы поддержки – в нее обращаются люди, которые думают, что забыли вещи во время поездки, заказанной через сервис.

Пик обращений жителей Армении в службу поддержки Яндекс.Такси по поводу забытых вещей приходится на утро субботы – видимо, по следам весело проведенной пятницы. Из необычных вещей, которые хотели разыскать – ведро, поросёнок (не указано, в каком виде), строительные инструменты, домашние пирожные, ожерелье и даже противень с курицей. В новогоднюю ночь к ним добавились торт "Наполеон", музыкальные инструменты и несколько упакованных подарков.

Водители такси в Армении чаще других находят в машинах бутылки, пальто и зонтики. Однажды водителю пришлось спасать девушку из Еревана, которая ехала знакомиться с родителями жениха и от волнения забыла в машине цветы для будущей свекрови. Еще одна девушка из Ванадзора переживала, что оставила любимые перчатки – к счастью, они быстро нашлись. Зато в отличие от жителей других стран армяне ни разу не забывали паспорта, обручальные кольца и сигареты.

Судя по всему, особенно о пропавших вещах переживают дети. Только за последний месяц службу поддержки Яндекс.Такси попросили найти 12 игрушек, чупа-чупс и шоколадное яйцо.

Оставленное в машине обычно несложно вернуть: по правилам сервиса водитель должен отвезти найденную вещь в таксопарк, где работает. Кроме того, если пропажа обнаружена быстро, пользователь может связаться с самим водителем через «Историю поездок» или по телефону, указанному в отчете о поездке, который пришел сразу после ее окончания (для этого в приложении нужно привязать адрес электронной почты). Если водитель не успел отъехать далеко, по договоренности с пассажиром он может вернуться, и тот заберет забытую вещь. Телефон водителя, выполнившего заказ, хранится в истории в течение суток.