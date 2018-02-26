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В Ленинградской области РФ произошло смертельное ДТП: погиб уроженец Армении

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Смертельное ДТП произошло в Ленинградской области РФ. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на местные СМИ, инцидент случился в поселке Бугры Всеволожского района. 

Около 22:00 на Шоссейной улице автомобиль марки Audi A6 вылетел в кювет и врезался в опору ЛЭП. Водитель иномарки погиб на месте происшествия. По данным правоохранителей, шофером оказался уроженец Армении, житель Бугров.

В машине также оказались двое земляков погибшего 38 и 25 лет. Первый получил травмы средней степени тяжести, сейчас он находится в больнице, другой отделался ушибами, медицинская помощь ему не понадобилась. Подробности аварии выясняются.




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