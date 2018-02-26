Джонсон: сохранение Великобритании в таможенном союзе ЕС оставит страну колонией Евросоюза

Сохранение Великобритании в таможенном союзе ЕС оставит ее в колониальной зависимости от Брюсселя. Такое мнение выразил в понедельник на своей странице в Twitter глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон, прокомментировав заявление лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина, который представил официальную позицию возглавляемой им политической силы относительно Brexit, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"План Корбина по Brexit оставит Великобританию колонией ЕС, неспособной вернуть контроль над своими границами или своей торговой политикой. Белый флаг от лейбористов еще до начала переговоров", - написал Джонсон, который придерживается евроскептических взглядов и выступает за радикальный сценарий Brexit.

Джереми Корбин ранее в понедельник заявил, что лейбористы будут стремиться к сохранению Великобритании в таможенном союзе с ЕС и в составе единого европейского рынка, подчеркнув важность избежать негативные факторы для рынка труда, не допустить ущемление прав граждан и снижение уровня жизни в стране.





