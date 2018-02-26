НС Республики Арцах созовет первое заседание 7-й сессии

Под председательством руководителя Национального собрания Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Ашота Гуляна и при участии ответственных лиц постоянных комиссий, фракций и аппарата парламента 26-го февраля было созвано рабочее совещание.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС НКР, в ходе совещания были рассмотрены вопросы, касающиеся подготовки внесенных в парламент и находящихся в обращении после минувшей сессии проектов и сообщений. С учетом этого была предложена повестка очередного заседания.

Подводя итоги совещания, руководитель парламента объявил, что первое пленарное заседание 7-й сессии Национального собрания 6-го созыва состоится 28-го февраля в 12:00.