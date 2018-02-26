Туннельный вход проспекта Маштоц будет отремонтирован

В ходе состоявшегося в мэрии Еревана рабочего совещания советнику мэра-главному дизайнеру Гарнику Аматуняну, управлениям транспорта, строительства и благоустройства, руководителю административного района Кентрон и компании «Веолиа Джур» мэр Тарон Маргарян поручил начать подготовительные работы по ремонту туннельного входа проспекта Маштоц и капитальному ремонту системы ливнеотводов.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, управлениям строительства и благоустройства, коммунального хозяйства, руководителям административных районов, а также компаниям «Водные сооружения» и «Веолия Джур» мэр поручил подготовиться к запуску фонтанов, бассейнов и питьевых фонтанчиков столицы.