Время в Ереване: 11:07:36,   26 Февраль

Туннельный вход проспекта Маштоц будет отремонтирован

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В ходе состоявшегося в мэрии Еревана рабочего совещания советнику мэра-главному дизайнеру Гарнику Аматуняну, управлениям транспорта, строительства и благоустройства, руководителю административного района Кентрон и компании «Веолиа Джур» мэр Тарон Маргарян поручил начать подготовительные работы по ремонту туннельного входа проспекта Маштоц и капитальному ремонту системы ливнеотводов.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, управлениям строительства и благоустройства, коммунального хозяйства, руководителям административных районов, а также компаниям «Водные сооружения» и «Веолия Джур» мэр поручил подготовиться к запуску фонтанов, бассейнов и питьевых фонтанчиков столицы.




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