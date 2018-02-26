Путин обсудил с постоянными членами СБ РФ ситуацию в Восточной Гуте

Президент РФ Владимир Путин провел в понедельник оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Обсуждалась ситуация в Восточной Гуте (Сирия). Была акцентирована существенная озабоченность в связи с продолжающимися провокационными действиями террористов", - сказал он. "Отмечена важность выполнения принятой накануне Советом Безопасности ООН резолюции 2401", - добавил Песков.

По словам пресс-секретаря, в ходе совещания затрагивались также вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня. "В этом контексте шел разговор о превентивных мероприятиях по защите населения и социальной инфраструктуры от будущих паводков и природных пожаров", - сообщил он.

В совещании приняли участие спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры иностранных дел Сергей Лавров, внутренних дел Владимир Колокольцев, обороны Сергей Шойгу, директор СВР Сергей Нарышкин.

Восточная Гута - один из главных остающихся оплотов экстремистов и вооруженных противников президента Сирии Башара Асада. В последние дни поступали сообщения об интенсификации обстрелов позиций боевиков, в том числе с воздуха. Сторонники сирийской оппозиции со своей стороны утверждают, что в результате обстрелов сильно страдает мирное население.