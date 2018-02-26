Время в Ереване: 11:07:36,   26 Февраль

Женщины из Мексики вышли замуж за деревья

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В мексиканском городе Сан-Джасинто-Амилпас, штат Оахака, несколько женщин заключили символические браки с деревьями. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Metro.

Церемония, устроенная по инициативе перуанского актера и активиста-эколога Ричарда Торреса, прошла в воскресенье, 25 февраля. Участницы, наряженные в белое, обнимали и целовали деревья, клялись им в верности и подбрасывали в воздух букеты цветов.

При помощи символической свадьбы, сыгранной в соответствии с обычаями инков, активисты надеются привлечь внимание общественности к незаконной вырубке лесов на юго-западе Мексики.

В декабре 2017 года Ричард Торрес провел аналогичное мероприятие в Перу. Он утверждал, что надеется таким образом спасти тысячи деревьев.

 

 




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