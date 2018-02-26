Азиатские индексы не изменились - 26-02-18

ТОКИО, 26 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 26 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.19% и составил 22153.63 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.81% и составил 1774.81 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.23% и составил 3329.57 пункта, а HANG SENG вырос на 0.74% и составил 31498.60 пункта.