В ОАЭ появился самый крупный в мире цветочный Микки Маус

Самая крупная цветочная инсталляция, изображающая Микки Мауса, появилась в Dubai Miracle Garden в Дубае, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщает газета Khaleej Times, создание инсталляции приурочено к 90-ой годовщине со дня рождения Микки Мауса.

По информации издания, 18-метровая фигура мышонка состоит из почти 100 тыс. цветов и растений общим весом около 35 тонн. Вся конструкция опирается на стальной каркас, установленный на специальном фундаменте из 50 тонн железобетона. "45 дней потребовалась команде более чем из 100 рабочих, дизайнеров, инженеров и флористов на создание этой скульптуры", - заявил создатель и соучредитель Dubai Miracle Garden Абдель Насер Рахал.

Микки Маус - популярный мультипликационный персонаж, один из символов компании The Walt Disney Company. Официально днем его рождения считается 18 ноября 1928 года, когда был показан мультфильм "Пароходик Уилли", который и принес широкую популярность мышонку.