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Лейбористы будут стремиться сохранить Великобританию в таможенном союзе ЕС

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Британские лейбористы в случае прихода к власти обещают сохранить Великобританию в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке после осуществления Brexit. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в понедельник заявил лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин, который представил официальную позицию возглавляемой им политической силы относительно вопроса выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

"В течение переходного периода лейбористы будут стремиться к сохранению страны в таможенном союзе с ЕС и в едином [европейском] рынке", - сказал он.

Лидер лейбористов, назвал "бессмысленным отказ Великобритании от беспошлинной торговли" с Евросоюзом и разрыв отношений с такими институтами, как Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом).

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.



 

 




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