Материнство связали с ускоренным старением

Исследователи из Университета Джорджа Мейсона (США) выяснили, что рождение ребенка связано с ускоренным старением женщины на 11 лет. Как передает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Science Alert.

Ученые использовали данные, полученные в 1999-2002 годах в ходе долговременного исследования NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey), которое посвящено выявлению факторов риска различных заболеваний. Были проанализированы образцы ДНК, взятые почти у двух тысяч женщин репродуктивного возраста. При этом внимание уделялось состоянию теломер — концевых участков хромосом, отвечающих за защиту генов от повреждений во время деления клетки.

Оказалось, что у матерей наблюдается сильное укорочение теломер, что указывает на ускорение клеточного старения. Участницы исследования, которые выносили хотя бы одного ребенка, имели концевые участки хромосом в среднем на 4,2 процента короче по сравнению с теломерами нерожавших женщин того же возраста.