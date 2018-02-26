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Американские ученые создали аналог человеческого глаза

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Ученым из Школы инженерных и прикладных наук при Гарвардcком университете (SEAS) удалось разработать искусственный глаз с электронным управлением. Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Harvard Gazette.

Изобретение представляет собой квадратную металинзу и искусственную мышцу из полимеров и электродов. Такой искусственный глаз работает по принципу человеческого — фокус наводится при растяжении и сжатии линзы — и различает окружающие объекты.

Искусственный глаз способен корректировать дефекты спектра видения, например, астигматизм. По словам ученых, подобное изобретение может применяться не только в офтальмологии, но и в микроскопах и очках виртуальной реальности.

 

 




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