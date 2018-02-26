Молодежную сборную Армении по баскетболу возглавит Крис Гукас

Старшим тренером молодежной сборной Армении до 20 лет назначен Крис Гукас.

Армянский тренер работал в ряде греческих клубов, в том числе "Панионис", "Кавалас", "Ираклис" "ОФИ Крит" и т.д. В 2015-2017 годах Крис Гукас возглавлял австрийский "Оберварт", а с 2017 года до сегодняшнего дня он является главным тренером клуба "УСК Прага".

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, по словам президента Федерации баскетбола Армении Крис Гукас – высококлассный специалист, успешно работавший в Греции, Австрии, Чехии.

"Федерация давно обсуждала его кандидатуру на посту тренера сборных различных возрастов. Желаю удачи Крису Гукасу в этом ответственном деле, - сказал Грачья Ростомян.

Молодежная сборная Армении с 13 по 22 июля примет участие в чемпионате Европы 2018 года в дивизионе "В". Наша команда входит в подгруппу "С", где ее соперниками будут сборные Венгрии, Люксембурга, Нидерландов, России и Чехии.