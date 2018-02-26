Меркель: появление в мире новых центров влияния требует усиления Европы

Возникновение в мире новых центров влияния и роста требует усиления Европы, которая должна быть в состоянии сама определять свою судьбу.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила в понедельник канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на съезде Христианско-демократического союза (ХДС).

"Испытанное партнерство подвергается испытанию, создаваемый на протяжении десятилетий миропорядок разваливается, и возникают новые центры развития и влияния", - сказала она. По словам Меркель, "было бы наивно и безответственно полагать, что это никак не касается" Европы.

"Но мы должны сами решать, в чьих руках находится судьба Германии и Европы: в наших или кого-то другого, - подчеркнула канцлер. - Мы сами хотим определять нашу судьбу прежде, чем это сделают другие".





