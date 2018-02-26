Макрон выразил Эрдогану озабоченность ситуацией в Сирии

Президент Франции Эмманюэль Макрон и его турецкий коллега Тайип Эрдоган провели в понедельник утром телефонный разговор, во время которого французская сторона выразила озабоченность ситуацией в Сирии.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил Елисейский дворец.

"По вопросу о Сирии президент Макрон подчеркнул срочную необходимость того, чтобы в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН немедленно и в полной мере соблюдались положения о прекращении боевых действий, чтобы тем самым положить конец нанесению неизбирательных бомбовых ударов и позволить срочно, уже в ближайшие часы или дни доставить гуманитарную помощь и провести эвакуацию раненых и больных", - говорится в заявлении.

Также президент Франции "выразил свою крайнюю обеспокоенность продолжением атак, направленных против гражданского населения и госпиталей в Восточной Гуте и проводимых сирийским режимом с полным нарушением положений резолюции 2401 Совета Безопасности". "России как постоянному члену Совета Безопасности ООН необходимо незамедлительно и со всей надлежащей ответственностью отнестись к [действиям] сирийского режима, который она поддерживает", - отметил Макрон. Он также напомнил, что "Франция будет проявлять полную и постоянную бдительность относительно вопроса обеспечения гуманитарного доступа в Сирии, а также вопроса о химическом оружии".

Президент Франции при этом "подчеркнул, что режим гуманитарной передышки распространяется на всю сирийскую территорию, включая Африн". Он "должен быть осуществлен повсеместно и безотлагательно, что позволит замедлить действие существующего механизма насилия, грозящего привести к региональному взрыву и отдалить любые перспективы политического урегулирования", говорится в заявлении Елисейского дворца.

"Гаранты астанинского процесса - Турция, Россия и Иран - несут в этой связи прямую ответственность за происходящее, и их действия должны привести к изменению ситуации", - подчеркивается в заявлении.





