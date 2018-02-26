С 1-го марта начнутся работы по очистке русел рек Гетар и Вохчаберд

В ходе состоявшегося в мэрии рабочего совещания, которое вел мэр Еревана Тарон Маргарян, было доложено, что за прошедшую неделю было выявлено 7 случаев незаконного строительства. Поручено продолжить работы и совместно с дорожной полицией ужесточить контроль за обеспечением очистки шин автомобилей, выезжающих со стройплощадок, а также за работами по исключению загрязнения улиц бетономешалками.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, за тот же период времени было составлено 35 протоколов за выброс мусора в непредусмотренных местах. В результате работ по предотвращению незаконной уличной торговли было доложено, что на прошлой неделе было выявлено 15 случаев нарушений. Мэр Тарон Маргарян поручил совместно с управлением города Ереван полиции РА ужесточить контроль, в частости, в нерабочие часы и в выходные.

Начальник коммунального управления аппарата мэрии доложил, что по поручению мэра Еревана создана рабочая группа, которая будет контролировать ход работ по очистке русел рек Гетар и Вохчаберд. Работы начнутся с 1-го марта. Мэр поручил обеспечить также бесперебойную работу ливнеотводов и установить контроль за очисткой.