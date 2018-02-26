Америабанк привлекает 11.5 млн долларов США от компании «Симбиотикс»

Америабанк объявляет о заключении основного кредитного договора о привлечении финансирования на сумму 11.5 млн долларов США с компанией «Симбиотикс» в рамках программы облигаций на финансирование микро, малых и средних предприятий. При этом сумма финансирования может быть в дальнейшем увеличена на эквивалент 10 млн долларов в свободно конвертируемой валюте или армянских драмах. Кредитные средства направлены на финансирование микро, малых и средних предприятий в Армении.

Артак Анесян, председатель Директората-генеральный директор Америабанка, отметил: «Мы с радостью объявляем о новом кредитном договоре на финансирование микро, малых и средних предприятий, которые являются одним из наших стратегических направлений. Компания «Симбиотикс» – наш новый, ценный партнер, с которым мы заключили наш первый договор, и мы надеемся, что он перерастет в крепкое взаимовыгодное сотрудничество».

Даниель Шрайбер, директор по инвестициям Симбиотикса, отметил: «Мы также очень рады начать сотрудничество с таким престижным и инновационным банком, как Америабанк. Уверены, что совместными усилиями мы сможем способствовать росту микро, малых и средних предприятий и стать лидером в этой области в Армении».

***

ЗАО «Америабанк» – динамично развивающийся банк в Армении, один из крупнейших и наиболее стабильных финансовых институтов страны. Будучи 1-м инвестиционным банком в Армении, Америабанк предоставляет широкий спектр инновационных услуг начиная с 2007г. Сегодня Америабанк – универсальный банк, предоставляющий полный пакет корпоративных, инвестиционных и розничных банковских услуг. Подробнее см. на сайте www.ameriabank.am.

О компании «Симбиотикс»

Инвестиционная компания «Симбиотикс» основана в 2004г. в Женеве. Компания предоставляет финансирование развивающимся рынкам, проектам, нацеленным на устойчивое развитие и обеспечение доступности финансов для малообеспеченных слоев, а также услуги по анализу рынка, инвестиционным консультациям и управлению активами. Компания является управляющим активами в рамках коллективных инвестиционных схем, регулируемых Финансовым регулятором Швейцарии (FINMA); имеет лицензию на предоставление консультационных услуг, выданную Британским финансовым регулятором FCA. Помимо головного офиса в Женеве, Симбиотикс имеет филиалы в Лондоне, Амстердаме, Цюрихе, Кейптауне, Мехико и Сингапуре. Персонал компании состоит из более чем 130 профессионалов. Со дня основания Симбиотикс вложил более 4 млрд долларов в 375 организаций микрофинансирования в 68 развивающихся странах, сотрудничая с 44 инвестиционными фондами и многочисленными институциональными инвесторами.