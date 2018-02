Актер Кевин Смит госпитализирован с сердечным приступом

Американский актер, сценарист и режиссер Кевин Смит был в понедельник доставлен в больницу в США с сердечным приступом. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сам Смит сообщил в своем Twitter.

"После первого шоу этим вечером у меня случился сильный сердечный приступ. Доктор, который спас мне жизнь, сказал, что у меня была 100% блокада левой передней нисходящей артерии. Если бы я не отменил второе шоу, чтобы отправиться в больницу, я бы умер сегодня вечером. Но пока что я все еще жив!" - написал актер.

Кевин Смит родился 2 августа 1970 года в штате Нью-Джерси. Наиболее известен по фильмам "Догма" (Dogma, 1999), "Клерки" (Clerks, 1994), а также "Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар" (Jay and Silent Bob Strike Back, 2001).

After the first show this evening, I had a massive heart attack. The Doctor who saved my life told me I had 100% blockage of my LAD artery (aka “the Widow-Maker”). If I hadn’t canceled show 2 to go to the hospital, I would’ve died tonight. But for now, I’m still above ground! pic.twitter.com/M5gSnW9E5h