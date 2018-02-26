Сильные холода и снегопады пришли в Великобританию, в центральных районах которой почти всю зиму держалась плюсовая бесснежная погода. В понедельник в Лондоне впервые за долгое время пошел снег, температура опустилась до —1 градуса, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Метеорологи из национального погодного ведомства MET Office называют холодный воздушный фронт "Чудовищем с востока" (Beast from the East).

"Снегопады с востока продвинутся на запад, вызывая проблемы с транспортом", — сообщил в понедельник MET Office, добавив, что холода продлятся по меньшей мере до пятницы.

Перебои с транспортом уже начались. Как сообщает национальная железнодорожная компания National Rail, из-за снегопада в понедельник задерживаются поезда на разных направлениях, в том числе экспрессы, которые ходят в аэропорты — Gatwick Express и Stansted Express.

"Оранжевое и желтое погодные предупреждения распространяются на этой неделе на Англию, Шотландию и Уэльс", — сообщает National Rail. Перебои с движением поездов возможны до четверга.