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Volvo откажется от разработки новых двигателей внутреннего сгорания

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Компания Volvo перестанет вкладывать деньги в разработку двигатель внутреннего сгорания. Вместо этого, марка намерена с 2019 года выпустить для каждой модели одну или две гибридные модификации. Как передает Арменпресс, об этом в интервью изданию Road & Track сообщил главный исполнительный директор производителя Хокан Самуэльссон.

Текущее семейство бензиновых двигателей станет последним для Volvo.

В компании делают ставку на гибриды, которые будет становиться мощнее и получат более высокооборотные электромоторы.

 

 




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