Время в Ереване: 11:07:36,   26 Февраль

Ученые рассказали о простом способе побороть депрессию

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Ученые из США нашли простой способ побороть депрессию, как передает Арменпресс, об этом пишет портал EurekAlert.

Специалисты установили, что употребление в пищу свежих фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов снижает риск психического расстройства. Они пришли к такому выводу после проведения шестилетнего эксперимента по наблюдению за людьми в пожилом возрасте.

Участники были разделены на три основные группы по уровню соответствия их питания диете DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии), средиземноморской и традиционной западной диетам.

Как показали результаты наблюдения, риск возникновения депрессии был ниже у представителей группы, которая питалась преимущественно продуктами, входящими в рацион при диете DASH (фрукты, овощи и обезжиренные продукты). Самый высокий показатель возникновения депрессии был у тех участников, питание которых больше соответствовало западной диете с высоким содержанием красного мяса.

По словам исследователей, их работа не доказывает, что диета DASH ведет к снижению риска психического расстройства, а лишь демонстрирует определенную взаимосвязь.

Ранее ученые установили, что всего час зарядки в неделю также заметно снижает вероятность развития депрессии.

 

 

 

 




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