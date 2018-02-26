Xiaomi планирует продавать смартфоны в США и сотрудничать с Microsoft

Китайский производитель электронных устройств Xiaomi планирует начать продажу своих смартфонов на американском рынке, несмотря на подозрительное отношение спецслужб США к компаниям из КНР. Как передает Арменпресс, об этом сообщил глава международного отдела компании Ван Сян в интервью телеканалу CNBC, которое транслировалось в понедельник.

"Мы всегда серьезно рассматривали рынок США. Он очень важен для нас, но мы очень осторожно используем наши ресурсы, чтобы удовлетворить запросы американского потребителя", - рассказал Ван Сян. Он пояснил, что в США для покупки смартфона клиентам сначала необходимо заключить договор с мобильным оператором и это отличается от практики других стран.

В настоящее время китайский производитель продает на рынке США только портативные внешние аккумуляторы. По данным CNBC, на прошлой неделе Xiaomi и американская Microsoft подписали соглашение о сотрудничестве в сфере облачных вычислений (cloud computing), искусственного интеллекта и компьютерной аппаратуры.





