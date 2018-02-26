В парламентской дипломатии весьма ценно проведение дебатов в европейских столицах вокруг качественно новых отношений Армения – ЕС: А.Ашотян

Делегация в составе депутатов Национального Собрания Армении Армена Ашотяна и Мане Тандилян 25-27 февраля принимает участие в проводимой в ФРГ по инициативе фонда Фридриха Эберта конференции на тему “ЕС – Армения: сотрудничество, перспективы”.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в ходе берлинской поездки намечены встречи с координатором по внешнеполитическим вопросам Социал-демократической фракции Бундестага ФРГ, депутатом Бундестага Нильсом Анненом, председателем Постоянной комиссии Бундестага по делам ЕС, членом фракции Христианско-демократического союза Гюнтером Крихбаумом, а также с должностными лицами управления аппарата Канцлера, координирующего внешнюю политику и безопасность.

”, - отметил в связи с визитом председатель Постоянной комиссии НС по внешним связям А.Ашотян.