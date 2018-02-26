Лавров обсудит с главой МИД Франции Сирию, Украину и ситуацию в КНДР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит во вторник с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом ситуацию в Сирии, на Украине и на Корейском полуострове. Как передает Арменпресс, об этом заявили в понедельник в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Из международных тем приоритетное внимание будет уделено урегулированию сирийского кризиса, развитию ситуации на Украине, Ближнем Востоке, Корейском полуострове, взаимодействию России и Франции в ОБСЕ и Совете Европы", - отметили в МИД РФ.

"Министры также затронут вопросы подготовки визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Россию в мае этого года, в рамках которого французский лидер планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в качестве почетного гостя", - информировали на Смоленской площади.





